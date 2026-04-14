Bari, bonus affitti 2024: redistribuiti i residui tra i beneficiari del contributo alloggiativo
BARI – La giunta del Comune di Bari ha approvato la ridistribuzione della somma residua relativa al bando per il contributo alloggiativo 2024, destinato al sostegno del pagamento dei canoni di locazione.
Su proposta dell’assessore alla Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale con delega al Patrimonio Nicola Grasso, è stato disposto l’utilizzo di circa 161mila euro non assegnati per una ripartizione proporzionale tra i beneficiari già inseriti in graduatoria definitiva.
I cittadini ammessi al contributo risultano 1.873. Le risorse complessive stanziate dal Comune ammontano a 3,6 milioni di euro, con un importo massimo previsto per ciascun beneficiario fino a 2.000 euro.
La misura, secondo quanto riportato dall’amministrazione, tiene conto delle osservazioni presentate nei ricorsi e sarà resa operativa con la pubblicazione della graduatoria definitiva, attesa a breve.
L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle politiche per il sostegno all’emergenza abitativa nella città di Bari, in assenza – secondo quanto evidenziato dall’amministrazione – di analoghi interventi strutturali da parte del governo centrale sul fronte dell’edilizia popolare e degli affitti calmierati.