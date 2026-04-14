Bari, nuova gestione dello stadio San Nicola: pubblicata la determina per la gara
BARI – Avviato ufficialmente l’iter per la nuova gestione dello stadio di Stadio San Nicola. È stata pubblicata la determina dirigenziale propedeutica alla gara per l’affidamento del servizio di gestione dell’impianto sportivo comunale.
L’attuale concessione scadrà il 31 maggio, rendendo necessaria l’attivazione della nuova procedura, già deliberata dal Consiglio comunale di Comune di Bari.
La gara sarà svolta con procedura aperta secondo il Codice degli Appalti, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. La scelta della concessione, rispetto all’appalto, prevede il trasferimento del rischio operativo al soggetto gestore.
La durata prevista è di cinque anni, in linea con la gestione attuale, con possibilità di valutare eventuali proroghe nel rispetto dell’interesse pubblico, opzione che tuttavia ha ricevuto parere negativo dalla stazione unica appaltante incaricata della procedura.
Tra le principali novità figura l’introduzione di un sistema di canoni economici per l’utilizzo dell’impianto: un canone annuo fisso per l’uso sportivo, un canone per singoli eventi musicali e ulteriori variazioni legate alle prestazioni sportive della squadra cittadina, con importi differenziati in caso di promozione o retrocessione.
Il valore complessivo della concessione quinquennale è stimato in circa 8,1 milioni di euro, oltre IVA, sulla base delle previsioni di ricavo elaborate dagli uffici tecnici comunali.
La procedura segna un passaggio rilevante nella gestione futura dello stadio, infrastruttura centrale per lo sport e i grandi eventi della città di Bari.