Bari, controlli “ad alto impatto” nel centro: 195 persone identificate e provvedimenti per droga e immigrazione

BARI - Vasta operazione della Polizia di Stato nel cuore di Bari, dove nelle ultime ore è stato messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio ad “Alto Impatto”, concentrato nelle aree più frequentate della città, in particolare tra piazza Moro, piazza Umberto I e piazza Cesare Battisti.

L’attività, disposta dal Questore Annino Gargano, rientra nelle strategie di prevenzione e contrasto al crimine diffuso, con l’obiettivo di aumentare la percezione di sicurezza e contrastare fenomeni come spaccio di droga, reati predatori e degrado urbano.

I numeri dell’operazione

Nel corso dei controlli, che hanno visto impegnati equipaggi della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale” e della Polizia Ferroviaria, sono state identificate 195 persone, di cui 89 con precedenti di polizia e 130 cittadini stranieri. Otto persone sono state accompagnate negli uffici della Polizia Scientifica per il fotosegnalamento.

Denunce, segnalazioni ed espulsioni

L’attività ha portato anche a perquisizioni personali e a due denunce in stato di libertà: una per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e una per resistenza a pubblico ufficiale e violazioni in materia di immigrazione. Nei confronti di quest’ultimo è stato inoltre emesso un provvedimento di allontanamento (DACUR) da piazza Umberto I.

Quattro persone sono state invece segnalate all’autorità amministrativa per uso personale di droga.

Particolare attenzione è stata dedicata alla posizione sul territorio nazionale dei cittadini stranieri: emessi quattro ordini di espulsione, di cui uno eseguito con accompagnamento presso un Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR).

Controlli rafforzati anche nelle prossime settimane

I servizi straordinari proseguiranno nei prossimi giorni, affiancando l’attività ordinaria delle Volanti, con una presenza rafforzata nelle aree di maggiore aggregazione urbana, per garantire sicurezza e legalità ai cittadini.