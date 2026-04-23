Bari, Leccese: “Liberazione di Ahmed Shihan Eldin notizia attesa con ansia, ristabilita la verità”

BARI – Il sindaco Vito Leccese ha commentato con soddisfazione la liberazione del giornalista e docente dell’Università degli Studi di Bari Ahmed Shihan Eldin, detenuto in Kuwait dal 3 marzo e ora assolto da ogni accusa.

“La liberazione di Ahmed Shihan Eldin è una notizia che attendevamo con ansia”, ha dichiarato Leccese, sottolineando il ruolo decisivo della mobilitazione internazionale che ha sostenuto la richiesta di scarcerazione.

Secondo il primo cittadino, la vicenda ribadisce un principio centrale delle democrazie contemporanee: “Il diritto all’informazione e la libertà di stampa non possono essere assimilati a reati o minacce alla sicurezza, ma rappresentano pilastri fondamentali di ogni società democratica”.

Leccese ha inoltre evidenziato come l’assoluzione del docente non solo ristabilisca la verità dei fatti, ma riaffermi anche il valore del lavoro giornalistico come strumento di conoscenza e responsabilità civile.

Il sindaco ha infine richiamato l’attenzione sulla necessità di mantenere alta la vigilanza internazionale su casi analoghi, affinché episodi di questo tipo non si ripetano e non vengano messi in discussione diritti fondamentali come la libertà di espressione.