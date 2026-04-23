Olio Intini campione del mondo al JOOP 2026: eccellenza pugliese sul tetto del mondo

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ALBEROBELLO – Un riconoscimento internazionale di primo piano per la Puglia: l’azienda Olio Intini ha conquistato il titolo dial Japan Olive Oil Prize, una delle competizioni più prestigiose dedicate all’olio extravergine d’oliva.

Il risultato è arrivato in Giappone, dove la manifestazione ha visto la partecipazione di 691 oli provenienti da 26 Paesi, confermando il valore globale del settore oleario e l’alto livello della competizione.

A ottenere il massimo riconoscimento è stato l’olio Intini BIO Coratina, che si è imposto nella categoria principale aggiudicandosi anche premi collaterali: miglior olio biologico, miglior monocultivar, miglior intensità media e miglior olio italiano.

Un successo che valorizza la cultivar Coratina, considerata una delle espressioni più identitarie dell’olivicoltura pugliese, e che rafforza il posizionamento dell’azienda tra le eccellenze del settore agroalimentare internazionale.

Soddisfazione è stata espressa anche dalle istituzioni locali. Il sindaco di Alberobello, Francesco De Carlo, ha sottolineato come il risultato rappresenti “motivo di profondo orgoglio per la comunità”, evidenziando il legame tra tradizione, innovazione e valorizzazione del territorio.

Anche il presidente del Consiglio comunale, Carmine Tinelli, ha richiamato il valore economico e culturale del riconoscimento, definendolo espressione di una filiera virtuosa capace di rafforzare l’identità produttiva locale.

Secondo l’azienda, il risultato è frutto di un modello produttivo che combina tecniche tradizionali, innovazione tecnologica e attenzione alla biodiversità, in un contesto sempre più influenzato dalle sfide climatiche e di mercato.

Il traguardo ottenuto a livello internazionale conferma così la centralità della produzione olearia pugliese nel panorama mondiale e consolida il ruolo di Alberobello come territorio non solo culturale, ma anche produttivo di eccellenza.