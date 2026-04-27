Bari, ordinanza del sindaco per salvare il Fratino: stop ai cani nelle aree di nidificazione fino al 31 luglio

BARI - Il Fratino, piccolo uccello simbolo della biodiversità costiera e specie protetta a livello europeo, continua a nidificare sul litorale sud di Bari. Per questo il sindaco Vito Leccese ha firmato un’ordinanza finalizzata alla tutela del volatile durante il delicato periodo riproduttivo.

Il provvedimento dispone, fino al 31 luglio 2026, il divieto di accesso ai cani e a tutti i soggetti non autorizzati nelle aree di nidificazione opportunamente delimitate e segnalate con apposita cartellonistica, nel tratto di costa compreso tra il torrente Valenzano e il Cral dell’Acquedotto Pugliese.

All’interno di queste zone, e nel raggio di 50 metri dai nidi, sarà inoltre vietata qualsiasi attività che possa arrecare disturbo alla specie, al fine di evitare danni ai nidi e compromettere la schiusa delle uova o la sopravvivenza dei pulli.

L’amministrazione comunale invita cittadini e frequentatori del litorale a collaborare, rispettando le disposizioni previste dall’ordinanza, per contribuire concretamente alla salvaguardia di una presenza preziosa per l’ecosistema costiero barese.