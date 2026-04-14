Bari ospita la Giornata Nazionale del Made in Italy 2026: due giorni tra innovazione, mobilità e rigenerazione urbana

BARI – Domani e giovedì 16 aprile la città di Bari sarà al centro della “Giornata nazionale del Made in Italy 2026”, iniziativa promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dedicata ai temi dell’innovazione, della sostenibilità e delle competenze del futuro.

L’evento, organizzato dal Comune di Bari attraverso la Casa delle Tecnologie Emergenti, in collaborazione con la Casa del Made in Italy di Bari, coinvolgerà istituzioni, università, imprese e studenti in un programma articolato di incontri e tavole rotonde.

La prima giornata si terrà nella sala consiliare di Palazzo della Città e sarà aperta dai saluti istituzionali dell’assessore allo Sviluppo Locale e Blue Economy Pietro Petruzzelli, insieme ai rappresentanti delle università pugliesi e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il programma prevede due tavole rotonde: la prima dedicata alla mobilità sostenibile e alle trasformazioni del sistema dei trasporti, la seconda incentrata sui modelli di rigenerazione urbana e sulle strategie per le città contemporanee.

La seconda giornata si svolgerà presso l’Apulia Digital Lab della Fiera del Levante e sarà dedicata ai giovani e alle nuove competenze legate al Made in Italy, con focus su innovazione tecnologica, mobilità elettrica, intelligenza artificiale e startup.

Tra le iniziative previste figurano esperienze immersive nei Virtual Lab, la firma di un protocollo d’intesa tra istituzioni e ACI Bari-BAT, oltre a una sessione internazionale con collegamenti con la città ucraina di Lutsk.

L’evento si inserisce nel percorso di valorizzazione di Bari come polo dell’innovazione e della trasformazione digitale, rafforzando il legame tra sistema produttivo, formazione e ricerca.