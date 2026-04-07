Bari, a Palese ripristinata la targa in memoria del capitano Nicola Maiorano

BARI - È stata ripristinata e ricollocata a Bari, nel quartiere di Palese, la targa dedicata al capitano aviatore Nicola Maiorano, caduto durante la Prima guerra mondiale.

La cerimonia di scopertura si è svolta questa mattina alla presenza del sindaco Vito Leccese e della presidente del V Municipio Maristella Morisco, con la partecipazione di rappresentanti di associazioni locali e dell’Associazione Arma Aeronautica.

La targa, in precedenza collocata in piazza Magrini e danneggiata durante lavori pubblici, è stata restaurata e reinstallata sulla facciata del Municipio, con l’obiettivo di restituire alla comunità un simbolo storico e identitario del quartiere.

Nicola Maiorano, giovane pilota dell’aviazione militare, morì il 7 aprile 1918 a soli 26 anni in un incidente aereo. La sua figura è rimasta nel tempo un punto di riferimento della memoria locale, anche grazie al ricordo mantenuto vivo da cittadini e familiari.

Le istituzioni hanno sottolineato il valore dell’intervento come operazione di recupero della memoria storica e di rafforzamento del legame tra comunità e territorio, rendendo il ricordo del capitano più visibile e accessibile alla cittadinanza.