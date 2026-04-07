Putignano, al Mangianastri REEL il documentario sui cantastorie di Puglia

PUTIGNANO - Prosegue a Putignano la rassegna “IL MANGIANASTRI REEL – Film, documentari e visioni sonore”, ospitata negli spazi dell’Ex Macello e dedicata al racconto della musica attraverso il linguaggio cinematografico.

Il terzo appuntamento è in programma domenica 12 aprile 2026 alle ore 18:30 nella Sala Mediterraneo, con la proiezione del documentario “Le storie cantate – Viaggio tra i cantastorie di Puglia”, diretto da Nicola Morisco e Daniele Trevisi.

L’iniziativa, promossa dal Consorzio I MAKE, nasce come estensione della rassegna musicale Il Mangianastri e si propone di esplorare la relazione tra musica, memoria e narrazione audiovisiva, con particolare attenzione alle tradizioni popolari del territorio pugliese.

Il documentario propone un viaggio nella tradizione orale e musicale del Sud Italia, mettendo al centro la figura dei cantastorie e il loro ruolo nella costruzione dell’identità culturale locale. Attraverso testimonianze e materiali d’archivio, il film attraversa luoghi e voci della Puglia, richiamando figure come Uccio Aloisi e altri protagonisti della cultura popolare e musicale meridionale.

Accanto ai narratori della tradizione, il documentario coinvolge anche artisti e personalità del panorama culturale e musicale contemporaneo, evidenziando il legame tra memoria storica e linguaggi artistici attuali.

La serata seguirà la consueta formula della rassegna: introduzione, proiezione e incontro con il pubblico. Al termine della visione è previsto un dialogo con i registi, che approfondiranno il lavoro di ricerca alla base del progetto e le tematiche legate alla tradizione musicale pugliese.

L’ingresso è a offerta libera, con l’obiettivo di favorire la massima partecipazione del pubblico e promuovere la diffusione della cultura cinematografica e musicale.

La rassegna è realizzata con il patrocinio di Puglia Sounds e Apulia Film Commission, in collaborazione con Radio JP e Indiesposizioni, e conferma il suo ruolo di spazio di confronto tra cinema, musica e territorio.