Ceglie Messapica, addio a Graziella Nannavecchia: morta dopo la perdita dei due gemelli

CEGLIE MESSAPICA - Profondo cordoglio a Ceglie Messapica per la scomparsa di Graziella Nannavecchia, 43 anni, insegnante molto conosciuta in città, deceduta all’ospedale Di Venere di Bari nel giorno di Pasquetta dopo una grave complicazione sanitaria.

La donna, incinta di due gemelli al quarto mese di gravidanza, aveva perso i bambini che portava in grembo. In seguito all’intervento medico necessario, si è verificata una complicazione clinica improvvisa che ha portato al decesso nell’arco di 24 ore, a causa di una coagulazione intravascolare disseminata (CID).

La notizia ha profondamente colpito la comunità locale, dove Nannavecchia era conosciuta non solo come insegnante, ma anche per il suo impegno come catechista e per la partecipazione attiva alla vita parrocchiale e culturale del territorio.

In particolare, era coinvolta insieme al compagno Fabrizio in una compagnia teatrale parrocchiale, che le ha dedicato un messaggio di cordoglio ricordando il suo ruolo umano e comunitario.

I funerali si sono tenuti oggi alle 16.30 nella parrocchia di San Rocco.