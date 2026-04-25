Bari, Pineta San Luca: commissione congiunta Municipio I–Questore per sicurezza e riqualificazione dell’area

BARI – Un percorso condiviso per affrontare criticità legate a sicurezza, decoro urbano e riqualificazione della Pineta San Luca. È questo l’obiettivo emerso dalla commissione congiunta promossa dal Municipio 1, a seguito dei recenti episodi di vandalismo che hanno interessato la struttura in muratura situata all’interno dell’area verde, estesa per oltre 15.000 metri quadrati nella zona di via Giustina Rocca.

L’incontro si è svolto ieri alla presenza della presidente del Municipio 1, Annamaria Ferretti, e del questore di Bari Annino Gargano, chiamato a intervenire per un confronto tecnico-operativo sulle misure di ordine pubblico e sulle possibili strategie di intervento.

Secondo quanto emerso, la riunione ha rappresentato un primo momento di analisi congiunta del contesto, finalizzato a definire azioni mirate per il ripristino delle condizioni di sicurezza e vivibilità dell’area, da tempo segnalata dai residenti per episodi di degrado e vandalismo.

La presidente Ferretti ha sottolineato il valore istituzionale dell’incontro, evidenziando la necessità di una collaborazione stabile tra enti locali e forze dell’ordine: “La presenza del questore rappresenta un segnale importante di attenzione verso il territorio e verso le istanze dei cittadini. È un fatto significativo che rafforza il dialogo tra istituzioni e ci consente di rispondere con maggiore efficacia alle richieste della comunità”.

Dal canto suo, il questore Gargano ha ribadito l’importanza dell’ascolto diretto delle esigenze dei cittadini e della lettura approfondita del contesto in cui si verificano gli episodi di criminalità e degrado. Ha inoltre evidenziato la necessità di restituire gli spazi pubblici alla collettività, trasformando aree percepite come marginali in luoghi realmente fruibili e sicuri.

Nel corso del confronto è stato posto l’accento anche sul tema del disagio giovanile e sull’abbassamento dell’età dei soggetti coinvolti in comportamenti devianti, sottolineando la necessità di interventi coordinati tra istituzioni, scuole e realtà sociali del territorio.

L’incontro si è concluso con l’impegno a proseguire su una strategia di collaborazione interistituzionale, che coinvolga più attori pubblici e sociali, con l’obiettivo di prevenire nuovi episodi di vandalismo e avviare un percorso strutturato di riqualificazione della Pineta San Luca.