Messaggio del Cav. Dott. Antonio Cirillo in occasione della Festa della Liberazione



In occasione del 25 Aprile, l'Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale, Cav. Dott. Antonio Cirillo, desidera rivolgere un messaggio di riflessione e speranza a tutta la cittadinanza. In occasione del 25 Aprile, l'Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale,, desidera rivolgere un messaggio di riflessione e speranza a tutta la cittadinanza.





"La Festa della Liberazione non è solo una ricorrenza storica, ma un impegno quotidiano verso la libertà, la democrazia e il rispetto dei diritti umani. In un mondo che ancora oggi attraversa momenti di profonda incertezza, il ricordo di chi ha lottato per la nostra libertà deve guidarci nella costruzione di un futuro basato sulla concordia e sul dialogo tra i popoli. Celebriamo oggi il coraggio di ieri per proteggere la pace di domani. La cultura e la solidarietà siano gli strumenti principali per superare ogni divisione".





NO ALLA VIOLENZA - SÌ ALLA VITA.