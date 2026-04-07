Bari, rivoluzione Amtab per i lavori in piazza Moro: cambiano capolinea e percorsi dal 9 aprile

Rete Ferroviaria Italiana

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BARI - A partire da giovedì 9 aprile cambia in modo significativo la viabilità del trasporto pubblico a Bari, a causa dell’avanzamento dei lavori di riqualificazione di piazza Moro, intervento curato da. La seconda fase del cantiere interesserà l’area attualmente occupata dal capolinea degli autobus, rendendo necessaria una riorganizzazione complessiva dei percorsi e delle fermate gestite da

Il piano, che resterà in vigore fino a nuove disposizioni, prevede lo spostamento dei capolinea e l’attivazione di fermate temporanee in diverse zone limitrofe. In particolare, gli autobus troveranno nuovi spazi di sosta tra piazza Moro (in tratti adiacenti alla fontana e tra via de Cesare e via dell’Arca), largo Eroi del Mare, via Melo, via Capruzzi e via Crisanzio.

Le linee 3, 12, 13, 14, 16, 19, 50, 53, 71 e Coraggio continueranno a gravitare su piazza Moro, seppur in aree rimodulate. Le linee di transito 2, 6, 12/, 23, 25, 27 e Giustizia effettueranno invece fermate provvisorie nelle immediate vicinanze, adattandosi alla nuova viabilità.

Per molte altre linee, il cambiamento sarà più incisivo. Le linee 1 e 4 sposteranno il capolinea in piazza Eroi del Mare, mentre la linea 7 partirà da via Crisanzio. Le linee 11, 11/, 20 ed E avranno come nuovo riferimento via Capruzzi, così come la 12/. Le linee 21 e 23 si attesteranno invece su via Melo.

Oltre allo spostamento dei capolinea, sono previste modifiche ai percorsi, con deviazioni su arterie principali come corso Cavour, via Piccinni, viale Ennio e lungomare Araldo di Crollalanza. Alcune tratte centrali, tra cui piazza Moro e vie limitrofe, saranno temporaneamente escluse dal servizio di diverse linee.

L’obiettivo della riorganizzazione è garantire la continuità del servizio durante i lavori, riducendo al minimo i disagi per i cittadini. Per informazioni aggiornate, è attivo il numero verde 800450444 e i canali ufficiali di Amtab.