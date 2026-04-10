Bari vecchia, ripartono i lavori sulle basole: primi interventi in piazza del Ferrarese e Mercantile

BARI - Sono ripresi gli interventi di ripristino e sostituzione delle basole danneggiate nel centro storico di Bari. A comunicarlo è l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi.

I lavori sono partiti da Piazza del Ferrarese e Piazza Mercantile, tra le aree più frequentate di Bari vecchia, e prevedono lo smontaggio e il riposizionamento della pavimentazione, oltre alla sostituzione delle basole danneggiate.

L’intervento, affidato tramite procedura diretta, utilizza materiali conformi ai protocolli di ecosostenibilità, in particolare una malta premiscelata che garantisce maggiore durabilità e qualità, senza alterare l’aspetto originario dei luoghi.

Nei prossimi giorni il cantiere si estenderà ad altre zone del centro storico, tra cui largo Papa Urbano II, piazza Federico II di Svevia nei pressi del castello, via Benedetto Petrone, via Roberto il Guiscardo, strada San Giuseppe, strada Boccapianola, strada Vallisa, il lungomare Imperatore Augusto vicino al Teatro Margherita, oltre a via Venezia e via Sparano.

“Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni su tratti di pavimentazione sconnessa in aree molto frequentate – ha spiegato Scaramuzzi – e, come promesso, dopo le festività pasquali abbiamo riavviato gli interventi più urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini”.

I lavori, finanziati con circa 100mila euro di residui del 2025, anticipano il nuovo accordo quadro triennale per la manutenzione ordinaria delle basole, attualmente in fase di definizione.