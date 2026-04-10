Palo del Colle: Palo Metropolitana entra nella coalizione di centro-sinistra

PALO DEL COLLE - Giovedì 9 aprile, nel laboratorio urbano Rigenera di Palo del Colle, alla presenza dell’assessore regionale Francesco Paolicelli, è stata presentata la lista Palo Metropolitana, guidata da Ezio e Mara Liantonio, che amplia la coalizione di centro-sinistra a sostegno del candidato sindaco Tommaso Amendolara in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.L’intesa nasce da settimane di confronto, durante le quali è emersa una piena convergenza tra Tommaso Amendolara e Mara Liantonio sul bilancio positivo dell’esperienza amministrativa condivisa. Un percorso caratterizzato da interventi concreti, realizzati in sinergia con l’intera amministrazione comunale, soprattutto nel mondo della scuola: dalla realizzazione della pedana accessibile nella scuola Davanzati al sostegno agli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, attraverso la fornitura gratuita di applicazioni per gli istituti comprensivi del Comune e contributi economici alle famiglie per le spese di diagnosi.A questi interventi si aggiungono i finanziamenti ottenuti per le mense biologiche, le iniziative dedicate alla sostenibilità ambientale, gli interventi di riqualificazione dell’I.C. Antenore-Guaccero, numerosi progetti educativi e formativi e il progetto “Cinema in Comune”.La visione condivisa guarda al futuro: continuità amministrativa, politiche educative, sviluppo del territorio, economia locale, agricoltura e turismo rappresentano i pilastri del programma comune. “L’ingresso di Palo Metropolitana rappresenta un passaggio rilevante nella definizione dell’assetto politico locale – ha dichiarato Tommaso Amendolara –. La coalizione si presenta più ampia e coesa, formata da persone competenti e preparate, con l’obiettivo di affrontare con responsabilità e visione le sfide che attendono Palo del Colle”.