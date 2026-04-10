San Cesario di Lecce, l’educazione ambientale a teatro: arriva alla Distilleria 'Matilde, la balena mangia spazzatura'



Astràgali Teatro propone lo spettacolo con ombre e burattini di Teatro Le Giravolte e destinato al pubblico più giovane. Domenica 12 aprile, ore 17.30 Distilleria, Via Vittorio Emanuele III, 86, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Prosegue la rassegna "Per un teatro delle ragazze e dei ragazzi", proposta da Astràgali Teatro per il pubblico più giovane e le famiglie all’interno della rassegna "Visioni dal paese grande", con un nuovo appuntamento previsto domenica 12 aprile, alle 17.30, nella Distilleria di San Cesario di Lecce e dedicato al tema dell’educazione ambientale.





Lo spettacolo, della compagnia Teatro le Giravolte di Aradeo, s’intitola "Matilde, la balena mangia spazzatura" e prende vita attraverso ombre, burattini costruiti con materiale da riciclo e racconto d’attore. Un lavoro teatrale di e con Francesco Ferramosca e le scenografie di Amelia Sielo, improntato sul magico mondo del teatro di figura.





La storia racconta del Signor Scazzamureddhu che durante una vacanza al mare, getta i suoi rifiuti in acqua, compreso il vecchio baule e il sofà della nonna Peppa. Nei fondali marini, la balena Matilde si accorge di tutto e decide di intervenire. Si mette a raccogliere tutta la spazzatura e pensa poi a come a dare una bella lezione allo sporcaccione. Intanto Marino lo spazzino, che pulisce la spiaggia, insegna ai bambini a riciclare i rifiuti e così, piatti, bottiglie e buste di platica, come per magia, diventano giocattoli e altri oggetti utili per divertirsi. "Matilde, la balena mangia spazzatura" è uno spettacolo educativo e ricco di linguaggi diversi, che attraverso l’ironia, fa riflettere sul tema dell’inquinamento ma anche sul potere della creatività che può operare una trasformazione delle cose brutte e inutili in qualcosa di bello.





Teatro Le Giravolte è una compagnia di produzione e promozione teatrale per l’infanzia e la gioventù. Creata nei primi anni ’90 da Francesco Ferramosca, ha elaborato una particolare tecnica di teatro delle ombre attingendo al ricco patrimonio del Karagoz turco, alla tradizione ottocentesca delle silhouettes e dell’antico artigianato salentino dei giocattoli e della terracotta. È stata la prima compagnia del sud Italia a praticare un’esperienza di teatro delle ombre, raccontando storie epiche locali e dell’area mediterranea. Nel tempo la ricerca teatrale si è sviluppata con l’uso in scena di oggetti animati e tipici del teatro d’animazione come muppet, burattini a guanto, pupazzi, figure in carta e cartapesta giganti, dando vita a spettacoli multidisciplinari.





"Visioni dal Paese Grande" rientra nell’ambito di due progetti di "Astragali Teatro: Teatri a Sud", realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e "Da qui si vede tutta la città" (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e Fondo Nazionale Politiche Giovanili, vincitore del bando regionale "Luoghi comuni", Programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI, in partenariato con AVR Lab, Laboratorio di Realtà Aumentata dell’Università del Salento, TempoPresente aps, Centro Studi Phoné, Associazione fotografica Tempo di Scatto, Associazione culturale Petrolio); entrambi sono realizzati in collaborazione con il Comune di San Cesario di Lecce.



