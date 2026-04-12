Barletta, 49enne muore dopo una violenta aggressione: fermato un sospettato per omicidio

BARLETTA - Un uomo di 49 anni, Jacopo Musti, è deceduto in seguito alle gravi ferite riportate dopo una violenta aggressione avvenuta a Barletta nella notte tra venerdì e sabato scorsi. L’uomo era stato soccorso e ricoverato d’urgenza, ma è morto alcune ore dopo.

Secondo le prime ricostruzioni, il 49enne — arrivato in Puglia circa sei mesi fa e senza fissa dimora — sarebbe stato coinvolto in un acceso litigio con un coetaneo nel centro cittadino, degenerato poi in un’aggressione fisica. L’uomo sarebbe stato colpito a mani nude, riportando un grave trauma cranico.

Dopo l’intervento dei sanitari del 118, la vittima è stata trasportata all’ospedale “Dimiccoli” di Barletta, dove le sue condizioni sono rapidamente peggiorate fino al decesso.

Le indagini sono state affidate ai Carabinieri, che hanno successivamente rintracciato e sottoposto a fermo un uomo ritenuto il presunto autore del pestaggio, con l’accusa di omicidio. Gli investigatori stanno ora lavorando per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e il possibile movente, che secondo le prime ipotesi sarebbe legato a rapporti personali tra i due.

L’inchiesta è ancora in corso e la posizione dell’indagato resta al vaglio dell’autorità giudiziaria.