Il 19 aprile Alberto Farina e la sua “Perversa Commedia” alla Casa delle Arti di Conversano

CONVERSANO - C’è qualcosa di profondamente catartico nel ridere di ciò che spaventa o disgusta. È quella zona grigia dell’umorismo in cui la satira sociale incontra il grottesco, e in cui Alberto Farina si muove con la precisione di un chirurgo che opera senza anestesia.

Il prossimo 19 aprile alle ore 19.00, la Casa delle Arti di Conversano ospiterà lo spettacolo “NON È COLPA MIA SE SO’ COSÌ – Istruzioni per camminare sulla merda”, un’esplorazione antropologica tanto esilarante quanto spietata firmata da Alberto Farina insieme a Daniele Ceva.

Una “Perversa Commedia” contemporanea

Lo spettacolo non si limita a una sequenza di battute, ma costruisce una vera e propria architettura narrativa. Farina abbandona i panni del comico tradizionale per assumere quelli di un Virgilio disilluso e corrosivo, che guida il pubblico attraverso una moderna “Perversa Commedia”.

Se Dante cercava la salvezza nei gironi infernali, qui l’idea sembra capovolta: una volta toccato il fondo, non resta che imparare a muoversi dentro il caos.

La geografia dell’assurdo

Il cuore della performance è la creazione di mondi immaginari che deformano la realtà quotidiana. Lo spettatore viene trascinato nella decadente Cupinio, o disperso sulle rive dell’isola di Montecazzo, fino ad arrivare a Torgnoranza, quartiere simbolico in cui possedere un titolo di studio può diventare un rischio.

In questo universo paradossale, la realtà si mescola alla fantasia e genera situazioni in cui, come suggerisce il sottotitolo, si finisce per “vergognarsi di ridere”. Ed è proprio in quella tensione che si apre lo spazio più autentico della comicità: una risata che smonta tabù e restituisce centralità alla libertà espressiva.

Oltre il politicamente corretto

Farina propone una riflessione chiara: il politicamente scorretto non è un fine, ma uno strumento. Non appartiene solo al testo, ma anche allo sguardo dello spettatore.

Attraverso monologhi serrati e una mimica che richiama il miglior cinema comico italiano, il comico romano costruisce un linguaggio che attraversa il fango senza perdere lucidità, mantenendo una costante onestà intellettuale.

Un appuntamento da non perdere

L’appuntamento di Conversano rappresenta una tappa significativa per chi cerca una stand-up comedy viscerale e insieme riflessiva. Uno spettacolo che invita a osservare senza filtri le contraddizioni del presente, tra risata, disagio e consapevolezza.

Informazioni

Evento: Alberto Farina in “NON È COLPA MIA SE SO’ COSÌ”

Data: 19 aprile 2026 – ore 19.00

Luogo: Casa delle Arti, Via Donato Jaia 14, Conversano

Biglietti: prevendite su DICE

Contatti: 080 9682777 – www.casadellearti.org