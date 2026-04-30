Bisceglie, arrestato 17enne: droga, arma clandestina e materiale illecito in casa

BISCEGLIE - Operazione dei Carabinieri della Tenenza di Bisceglie nell’ambito di un’attività mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al rafforzamento dei controlli nei quartieri cittadini considerati più esposti a fenomeni criminali. L’intervento ha riguardato in particolare l’area del centro cittadino nei pressi del porto.

Nel corso dell’operazione, i militari hanno arrestato in flagranza un ragazzo di 17 anni, residente in città, ritenuto responsabile di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma da fuoco.

L’accesso all’abitazione è avvenuto nell’ambito di un servizio di cinturazione dell’area condominiale. Durante la perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto una consistente quantità di droga: circa 300 grammi di cocaina suddivisi in 215 dosi, circa un chilo di hashish suddiviso in panetti, oltre a materiale per il confezionamento e 2.300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Nell’abitazione è stata inoltre sequestrata una pistola semiautomatica calibro 9 corto con matricola abrasa, completa di caricatore, quattro cartucce calibro 7,65 mm, un giubbotto antiproiettile e un passamontagna.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro penale. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto disponendo il trasferimento del minore presso l’Istituto Penale per Minorenni di Bari.

Come previsto dalla normativa, resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.