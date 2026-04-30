Conversano, domenica 10 maggio la prima Passeggiata Ecologica Plastic Free

A Conversano è tutto pronto per la prima Passeggiata Ecologica promossa da Plastic Free Onlus, in programma domenica 10 maggio dalle 9 alle 12, con ritrovo nel piazzale antistante il Pala San Giacomo.

L’iniziativa segna l’avvio ufficiale delle attività dell’associazione nel territorio e punta a coinvolgere cittadini, famiglie e associazioni in una mattinata dedicata alla raccolta dei rifiuti e alla sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento da plastica. Un’azione concreta che si inserisce nel più ampio impegno di Plastic Free Onlus, attiva dal 2019 nella tutela dell’ambiente.

L’evento sarà realizzato con il supporto degli esercenti locali, della Polizia Locale di Conversano e della ditta Sieco, incaricata del ritiro e dello smaltimento dei materiali raccolti.

Secondo la referente provinciale di Plastic Free Bari, Virginia Mazzone, si tratta di un appuntamento che va oltre la semplice pulizia urbana: “È un segnale di comunità e responsabilità condivisa. Vogliamo che cittadini di tutte le età si riapproprino degli spazi pubblici e diventino protagonisti del cambiamento”.

Ai partecipanti saranno forniti guanti e sacchi per la raccolta, mentre grazie ai sostenitori locali verranno distribuiti gadget dell’associazione fino a esaurimento. La partecipazione è gratuita ma richiede registrazione preventiva attraverso i canali ufficiali, anche ai fini della copertura assicurativa.

L’appuntamento rappresenta un’occasione di coinvolgimento civico e sensibilizzazione ambientale, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sulla cura del territorio e sull’importanza dell’impegno collettivo nella tutela degli spazi pubblici.