Bisceglie, tragedia in strada: ragazza di 13 anni colpita da un tronco d’albero durante il maltempo

L’episodio è avvenuto in via Sergio Cosmai, dove le forti raffiche di vento che stavano interessando la zona avrebbero provocato la caduta improvvisa di parte della vegetazione. Secondo le prime informazioni, la giovane sarebbe stata investita dal tronco mentre si trovava in strada.

Immediato l’intervento dei soccorsi del 118, che hanno raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente e tentato le manovre di rianimazione. Tuttavia, le condizioni della ragazza sono apparse da subito estremamente critiche: al momento dell’arrivo al pronto soccorso dell’Ospedale di Bisceglie, la giovane era già priva di vita.

La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio delle autorità competenti, che dovranno chiarire con precisione le circostanze e verificare eventuali responsabilità legate alla manutenzione del verde pubblico e alle condizioni di sicurezza dell’area colpita dal maltempo.

La notizia ha profondamente colpito la cittadinanza, lasciando sgomento e dolore per una tragedia improvvisa che ha coinvolto una giovanissima vittima.