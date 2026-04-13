Santa Maria di Leuca, incontro 'DMO – Dall’analisi del territorio al disegno della strategia d’area' presso l'Hotel Terminal
SANTA MARIA DI LEUCA (LE) - Proseguono gli eventi a Santa Maria di Leuca: giovedì 23 aprile 2026 alle ore 11:00 presso l’Hotel Terminal (Lungomare C. Colombo - Santa Maria di Leuca) si terrà un incontro nel corso del quale sarà presentato il report, realizzato da ISNART – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche del Sistema Camerale, dal titolo "DMO – Dall’analisi del territorio al disegno della strategia d’area".
Il report, sulla base di una approfondita e moderna attività di studio ed osservazione delle caratteristiche dei turismi nel Salento, fornirà importanti elementi utili per la programmazione strategica della costituenda DMO Salento.