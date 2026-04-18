Bisceglie, violenza ai danni di un disabile: 46enne arrestato per rapina e aggressione

BISCEGLIE - È stato arrestato un 46enne originario di Acireale con l’accusa di rapina e aggressione aggravata ai danni di un uomo di 50 anni affetto da invalidità al 100%. L’episodio, avvenuto a Bisceglie, si è consumato in un contesto che gli investigatori definiscono particolarmente grave per modalità e vulnerabilità della vittima.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, la vittima sarebbe stata attirata con un pretesto, la promessa di una pizza in compagnia di amici, presso un distributore automatico H24 in via Imbriani. Una volta sul posto, l’incontro si è trasformato in un’aggressione violenta.

Il 50enne sarebbe stato colpito con schiaffi, afferrato per le braccia e sbattuto con forza contro un muro. Durante l’azione, l’aggressore — insieme alla compagna — si sarebbe impossessato del portafoglio della vittima, contenente circa 650 euro, somma corrispondente alla pensione di invalidità appena prelevata.

Determinanti per l’identificazione del responsabile sono state le immagini del sistema di videosorveglianza installato presso il distributore, che hanno consentito agli inquirenti di ricostruire le fasi dell’aggressione.

Nonostante il timore di possibili ritorsioni, la vittima ha successivamente denunciato l’accaduto ai Carabinieri di Bisceglie, permettendo l’avvio delle indagini che hanno portato all’arresto del 46enne. Le accuse sono ora al vaglio dell’autorità giudiziaria competente.