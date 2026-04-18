Ginosa, 27enne arrestato per tentata estorsione e maltrattamenti: aggredisce la madre per denaro da destinare alla droga

La donna, già vittima in passato di comportamenti analoghi, ha raccontato ai carabinieri una situazione di forte disagio domestico protrattasi nel tempo e vissuta in condizioni di isolamento e paura. Proprio in seguito all’ultima aggressione ha deciso di contattare le forze dell’ordine.

All’arrivo dei militari, è stato attivato il protocollo del Codice Rosso, lo strumento previsto per i casi di violenza domestica e di genere che consente un intervento rapido e misure di tutela immediate per la vittima.

Le indagini hanno evidenziato un quadro di tensioni familiari reiterate, con episodi di minacce e richieste di denaro già verificatisi in precedenza. L’intervento dei carabinieri ha portato all’arresto del giovane, che ora dovrà rispondere delle accuse contestate dall’autorità giudiziaria.

La posizione dell’indagato è al vaglio della magistratura, mentre la madre è stata presa in carico dai servizi competenti per l’assistenza e la protezione previste nei casi di Codice Rosso.