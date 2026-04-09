Bitritto, sabato 11 aprile Rocco Papaleo e Giovanni Veronesi al Palatour in 'Due maledetti amici'



BITRITTO (BA) - Due grandi artisti italiani si preparano a calcare il palcoscenico del Palatour di Bitritto, l’attore e regista Rocco Papaleo e il regista, sceneggiatore e attore Giovanni Veronesi. Sabato 11 aprile, alle ore 21, l'istrionica coppia porterà in scena lo spettacolo "Due maledetti amici", una "chiacchierata musicale" tra vecchi compagni d’avventure. Uno spettacolo senza scaletta fissa, fatto di improvvisazione, racconti, aneddoti e tanta autoironia, tra teatro e reunion. Un viaggio leggero e sincero, dove i protagonisti si mettono a nudo con ironia e complicità. - Due grandi artisti italiani si preparano a calcare il palcoscenico del Palatour di Bitritto, l’attore e regista Rocco Papaleo e il regista, sceneggiatore e attore Giovanni Veronesi. Sabato 11 aprile, alle ore 21, l'istrionica coppia porterà in scena lo spettacolo "Due maledetti amici", una "chiacchierata musicale" tra vecchi compagni d’avventure. Uno spettacolo senza scaletta fissa, fatto di improvvisazione, racconti, aneddoti e tanta autoironia, tra teatro e reunion. Un viaggio leggero e sincero, dove i protagonisti si mettono a nudo con ironia e complicità.





Dopo lo show televisivo di Rai 2 del 2019 "Maledetti amici miei" diretto e ideato da Veronesi, il regista toscano torna in teatro insieme a Rocco Papaleo. "Prosegue questa galoppata di amici che si ritrovano e non demordono, ormai siamo dei boomer che si vestono vintage e vogliono essere moderni – afferma Veronesi dello spettacolo –, tutto verte sul non sapere cosa diremo, la cosa principale è ironizzare su noi stessi". La direzione dello spettacolo è affidata a Giovanni Veronesi mentre l'intrattenimento musicale sarà a cura di "Musica da ripostiglio".





Giovanni Veronesi è un regista e sceneggiatore italiano, noto soprattutto per il suo contributo alla commedia contemporanea. Inizia la carriera come autore teatrale e televisivo, per poi affermarsi nel cinema negli Anni ‘90, inizialmente come sceneggiatore. Collabora con diversi registi di successo come Carlo Verdone, Francesco Nuti e Leonardo Pieraccioni, con il quale scrive film molto popolari come "Il ciclone" e "Fuochi d'artificio", mentre con Gabriele Salvatores lavora alla sceneggiatura di "Nirvana". Collabora anche con Giovanni Soldati e altri autori del cinema italiano.





Parallelamente sviluppa una prolifica attività di sceneggiatore, firmando testi per film come "Che ne sarà di noi" (che dirige anche), "Manuale d'amore" e i suoi seguiti, oltre a "Italians". Come regista ottiene grande successo con la trilogia di "Manuale d’amore", che racconta in chiave ironica le diverse fasi dei rapporti sentimentali. Il suo stile è caratterizzato da toni leggeri e accessibili, ma capaci di riflettere i cambiamenti sociali e culturali dell’Italia contemporanea. Per il cinema ha prodotto il film "Mio cognato" diretto da Alessandro Piva, con interpreti Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio, interamente girato a Bari. Di lui anche videoclip d’autore con brani di Elisa, Negramaro e Gianna Nannini.





Artista a trecentosessanta gradi, Rocco Papaleo è attore, regista, sceneggiatore, comico e musicista originario di Lauria, in Basilicata. Noto per il suo stile ironico e malinconico, spesso legato alla cultura del Sud Italia, Papaleo dopo gli esordi teatrali, raggiunge la popolarità nel cinema e in televisione, partecipando a numerosi film di successo. Come attore, si distingue in pellicole come "Il pranzo della domenica", "Basilicata Coast to Coast" e "Che bella giornata", oltre a collaborazioni con registi importanti del panorama italiano, su tutti Monicelli.





Nel 2010 esordisce alla regia con Basilicata "Coast to Coast", film da lui anche interpretato, che ottiene grande successo di critica e pubblico e gli vale il David di Donatello come miglior regista esordiente. Successivamente dirige e interpreta altri film come "Una piccola impresa meridionale" e "Onda su onda". Papaleo è apprezzato per la sua capacità di raccontare storie semplici ma profonde, spesso con uno sguardo poetico e ironico sulla realtà quotidiana. Attualmente è nelle sale con il suo quinto e ultimo film da regista "Il bene comune".