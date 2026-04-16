Castellaneta, droga nascosta in una botola nel bagno di un locale: arrestato 63enne

CASTELLANETA – Aveva nascosto circa 60 grammi di cocaina in una botola ricavata nel bagno del locale che gestisce in centro città. Per questo un uomo di 63 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri.

L’operazione è scattata nel corso di un controllo straordinario disposto dal Comando provinciale di Taranto, nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio.

Secondo quanto ricostruito, la droga sequestrata – del valore stimato di diverse migliaia di euro – era occultata all’interno di un vano nascosto e destinata, secondo gli inquirenti, a finalità di detenzione e presumibile traffico illecito.

L’uomo dovrà rispondere dell’accusa di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. La cocaina è stata sequestrata e inviata ai laboratori per le analisi qualitative e quantitative.

Al momento il 63enne si trova agli arresti domiciliari, in attesa degli sviluppi dell’indagine.