Daniele Dabramo, orgoglio tarantino: la Regione Puglia lo premierà tra le Eccellenze Sportive 2025



L’atleta dell’A.S.D. Pattinaggio Artistico Taranto, protagonista di una stagione straordinaria tra il titolo di vice campione italiano nella Solo Dance Jeunesse e la convocazione in Nazionale per gli Europei, sarà premiato il 27 aprile





C’è il volto giovane, elegante e determinato di Daniele Dabramo tra quelli che meglio hanno raccontato il valore dello sport pugliese nella stagione 2025. L’atleta dell’A.S.D. Pattinaggio Artistico Taranto, allenato da Giammaria Altieri, sarà infatti premiato dalla Regione Puglia nell’ambito della cerimonia dedicata alle “Eccellenze Sportive 2025”, in programma domenica 27 aprile 2026, a partire dalle ore 9.00, presso l’Università del Salento – Centro Congressi del Complesso Ecotekne di Lecce. L’invito ufficiale firmato dal vicepresidente della Giunta regionale e assessore allo Sport Cristian Casili sottolinea come la giornata sarà dedicata a celebrare gli straordinari traguardi atletici raggiunti dagli sportivi del territorio, inserendosi peraltro in un’annualità storica che vede la Puglia insignita del titolo di “Regione Europea dello Sport 2026”.





Per Dabramo si tratta del giusto riconoscimento al termine di un’annata di altissimo profilo, costruita con continuità, tecnica e grande personalità in pista. Il pattinatore tarantino ha infatti conquistato il titolo di vice campione italianonella categoria Solo Dance Jeunesse, salendo sul secondo gradino del podio nazionale alle spalle di Raffaele Faggioli. Un risultato di assoluto prestigio, maturato in una competizione di livello elevatissimo e che ha confermato il percorso di crescita del giovane atleta jonico all’interno del panorama tricolore.





La sua stagione non si è fermata ai confini nazionali. Dopo l’argento italiano, infatti, Daniele Dabramo ha vestito la maglia azzurra ai Campionati Europei di pattinaggio artistico 2025 di Opicina, in provincia di Trieste, rappresentando l’Italia nella Solo Dance Jeunesse maschile. Nella rassegna continentale, il talento tarantino ha chiuso al settimo posto europeo, risultato che certifica la sua presenza in una vetrina internazionale di primissimo piano e il valore di un percorso tecnico che lo ha portato a confrontarsi con i migliori specialisti del continente.





Dietro questi traguardi c’è il lavoro quotidiano dell’A.S.D. Pattinaggio Artistico Taranto, realtà che continua a distinguersi per qualità tecnica, programmazione e capacità di accompagnare i propri atleti verso obiettivi sempre più importanti. Il riconoscimento regionale dedicato a Daniele Dabramo assume così anche il significato di un premio collettivo, che coinvolge l’intero staff, l’allenatore Giammaria Altieri e il presidente Giuliano Di Maglie, l'head coach Ilaria Di Maglie e tutti protagonisti di un progetto sportivo che sta portando Taranto sempre più in alto anche nel pattinaggio artistico.





Quella che sarà celebrata a Lecce non è soltanto una premiazione, ma la fotografia nitida di un percorso costruito con sacrificio, talento e visione. Daniele Dabramo è oggi una delle espressioni più luminose dello sport tarantino: un ragazzo capace di trasformare il lavoro quotidiano in risultati, di onorare l’azzurro dell’Italia e di rendere orgogliosa un’intera comunità sportiva. La chiamata della Regione Puglia alle Eccellenze Sportive 2025rappresenta allora molto più di un attestato formale: è la conferma che il suo nome, nella stagione appena conclusa, si è scritto con pieno merito tra quelli da applaudire.