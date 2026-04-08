Castellaneta Marina, auto travolge sei giovani dopo una lite: uno è grave

CASTELLANETA MARINA - Momenti di paura nel pomeriggio di Pasquetta a Castellaneta Marina, dove sei ragazzi tra i 16 e i 20 anni sono stati investiti da un’auto al termine di una lite. Uno di loro è in prognosi riservata.

L’episodio è avvenuto in via Michael Collins, nei pressi di una villa. Secondo una prima ricostruzione, il conducente – un giovane originario di Palagiano – avrebbe travolto il gruppo al culmine di una discussione per futili motivi.

Dopo l’impatto, il ragazzo ha abbandonato l’auto sul posto e si è allontanato a piedi. Successivamente è stato individuato nella mattinata seguente presso il pronto soccorso, dove si era recato. Ai Carabinieri avrebbe dichiarato di aver agito per difendersi da una presunta aggressione.

Le condizioni dei feriti sono al vaglio dei sanitari, mentre proseguono le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.