Cassano delle Murge in lutto per Giuseppe Castellaneta: scomparso giovane atleta della Global Work Capurso

CASTELLANETA - Profondo cordoglio a Cassano delle Murge e nell’intera comunità sportiva per la scomparsa di Giuseppe Castellaneta, giovane atleta dell’Under 19 della Global Work Capurso.

Il ragazzo, originario del territorio murgiano, non è riuscito a vincere la sua battaglia contro una malattia, lasciando un grande vuoto tra compagni di squadra, tecnici e dirigenti che ne hanno ricordato le qualità umane oltre che sportive.

In una nota ufficiale, la società ha voluto sottolineare il sorriso, la dolcezza e la nobiltà d’animo del giovane atleta, esprimendo vicinanza alla famiglia: “Al papà Michele Castellaneta e a tutta la sua famiglia giunga il nostro abbraccio più sincero e affettuoso”.

Per la giornata del 9 aprile 2026, il sindaco Davide Del Re ha proclamato il lutto cittadino, dalle ore 16 fino al termine delle esequie, che saranno celebrate presso la parrocchia SS. Maria Assunta.

L’amministrazione comunale ha invitato cittadini, associazioni e realtà del territorio a partecipare alla cerimonia funebre per stringersi attorno alla famiglia e rendere omaggio a una giovane vita prematuramente spezzata.