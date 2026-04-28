Castelluccio Valmaggiore, furto con spaccata nella notte: colpita l’unica gioielleria del paese

CASTELLUCCIO VALMAGGIORE - Furto con spaccata nella notte a Castelluccio Valmaggiore, in provincia di Foggia, dove un commando ha preso di mira l’unica gioielleria del paese.

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 3.30 quattro persone con il volto coperto hanno divelto la saracinesca e mandato in frantumi la vetrata utilizzando martelli e spranghe. Una volta entrati, si sono impossessati di monili e gioielli esposti in vetrina, il cui valore è ancora in fase di quantificazione.

I malviventi non sarebbero però riusciti ad aprire e portare via la cassaforte. Dopo il colpo si sono dati alla fuga a bordo di un’auto.

Sull’episodio indagano i carabinieri, che stanno acquisendo anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Per la stessa attività commerciale si tratta del quarto episodio criminale subito negli anni.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Castelluccio Valmaggiore e presidente dell’area interna dei Monti Dauni, Pasquale Marchese, che ha rilanciato l’allarme sicurezza nei piccoli comuni. Il primo cittadino ha ricordato la richiesta già avanzata in Prefettura per un rafforzamento delle forze dell’ordine sul territorio, sottolineando il rischio di nuove chiusure commerciali e dell’aumento dello spopolamento nelle aree interne.