Ostuni, nominato il commissario prefettizio: si tratta della dott.ssa Pasqua Erminia Cicoria
OSTUNI (BR) - Nella città di Ostuni il Prefetto di Brindisi, Guido Aprea, preso atto dell’impossibilità di proseguire il mandato amministrativo, ha avviato l’iter previsto dall’articolo 141 del Testo Unico degli Enti Locali, disponendo la sospensione immediata dell’assemblea cittadina.
In attesa del decreto ufficiale del Presidente della Repubblica, si apre ora la fase di gestione straordinaria: è stata infatti nominata una commissaria prefettizia con il compito di assicurare la continuità amministrativa dell’ente.
L’incarico è stato affidato alla Dott.ssa Pasqua Erminia Cicoria, che assumerà temporaneamente i poteri del Consiglio e della Giunta fino allo svolgimento delle nuove elezioni.
Il provvedimento segna un passaggio istituzionale rilevante, inaugurando una fase tecnica e transitoria per il Comune, in attesa della ridefinizione degli equilibri politici locali.
La nomina della commissaria rappresenta l’avvio di un percorso volto a garantire il regolare funzionamento dell’amministrazione e la gestione dei servizi essenziali, mentre resta aperta la questione della ricostruzione del quadro politico in vista del ritorno alle urne.
Per la "Città Bianca" si apre dunque una fase delicata, caratterizzata da una nuova stagione istituzionale dopo la caduta anticipata dell’amministrazione comunale.
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