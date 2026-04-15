Cerignola, aggressione a operatore ecologico: il Comune annuncia la costituzione di parte civile

CERIGNOLA - L’Amministrazione comunale di Cerignola ha espresso “ferma e convinta solidarietà” nei confronti dell’operatore ecologico vittima di una violenta aggressione avvenuta nei giorni scorsi durante lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti.

Secondo quanto riportato dall’ente, si tratta di un episodio “grave e inaccettabile”, maturato per futili motivi, che non colpisce soltanto il lavoratore coinvolto ma l’intera comunità cittadina. Gli operatori ecologici, sottolinea il Comune, svolgono un’attività essenziale per il decoro urbano e la tutela della salute pubblica, spesso in condizioni difficili, e devono essere garantiti in termini di sicurezza e dignità.

L’amministrazione ha condannato con fermezza ogni forma di violenza contro i lavoratori dei servizi pubblici, auspicando che le autorità competenti possano procedere rapidamente all’accertamento delle responsabilità e all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Sul piano giudiziario, il Comune ha annunciato la propria intenzione di costituirsi parte civile nell’eventuale procedimento penale, con l’obiettivo di tutelare l’immagine dell’ente, il valore del servizio pubblico e l’incolumità dei lavoratori coinvolti.

Nel messaggio istituzionale si rinnova inoltre la vicinanza all’operatore e alla sua famiglia, accompagnata da un appello alla cittadinanza affinché si rafforzi una cultura del rispetto, della legalità e della convivenza civile.