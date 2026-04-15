Alessio Bernabei e il suo pop tagliente nel nuovo singolo ''Porno''

Come passo successivo del suo nuovo percorso artistico, Alessio Bernabei torna con “Porno”, un brano intenso e immediato che trasforma una delusione sentimentale in una confessione pop tagliente, ironica e profondamente umana.

Attraverso immagini forti ma quotidiane, sospese tra malinconia e disincanto, “Porno” esplora quel territorio instabile in cui due persone si cercano, si sfiorano e si promettono senza mai scegliersi davvero. Il brano mette a nudo la fragilità di chi continua a credere nei sentimenti, anche quando dall’altra parte arrivano solo segnali confusi e desiderio intermittente.

Dal punto di vista sonoro, “Porno” mescola un linguaggio pop contemporaneo con suggestioni anni ’70, creando un contrasto elegante tra leggerezza musicale e profondità emotiva. Un equilibrio che conferma Alessio Bernabei come una voce autentica della sua generazione, capace di raccontare con lucidità e sensibilità la difficoltà di distinguere l’amore reale da ciò che ne è soltanto una proiezione.



