Bitonto, 500 bambini in Lama Balice per il progetto “Impariamo a mangiare sano”

BITONTO - È partito a Bitonto il primo laboratorio della terza edizione del progetto “Impariamo a mangiare sano”, iniziativa educativa che coinvolge oltre 500 alunni delle classi seconde e terze delle scuole primarie di Bitonto, Palombaio e Mariotto.

Per due settimane, dal lunedì al venerdì, i bambini partecipano ad attività didattiche dedicate alla conoscenza dell’olio extravergine d’oliva, prodotto simbolo del territorio, con l’obiettivo di avvicinarli alla cultura alimentare locale e alle tradizioni agricole della zona.

Durante i laboratori, ospitati nell’area di Lama Balice, gli studenti imparano a riconoscere le principali cultivar, le tecniche di raccolta e le caratteristiche sensoriali dell’olio attraverso anche momenti di degustazione guidata.

Parallelamente vengono svolte attività all’aperto dedicate alla cura di un orto sinergico, con l’obiettivo di far comprendere il rapporto tra suolo, piante e microrganismi e i principi dell’agricoltura naturale.

Il progetto prevede inoltre un percorso educativo più ampio che comprende la conoscenza della stagionalità dei prodotti, delle tecniche di coltivazione e del ciclo che porta gli alimenti dalla terra alla tavola. Gli studenti saranno coinvolti anche in laboratori dedicati alla frutta, alla farina e, successivamente, all’ambiente, con attività di esplorazione del territorio e della biodiversità locale.

Secondo gli organizzatori, l’iniziativa punta a promuovere abitudini alimentari sane fin dall’infanzia, valorizzando i prodotti locali e rafforzando il legame tra educazione, territorio e sostenibilità. Sono previsti anche incontri con insegnanti e genitori per approfondire i temi trattati e consolidare il ruolo della famiglia nella formazione alimentare dei più piccoli.