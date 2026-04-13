Cinzia Cognetti alle Vecchie Segherie Mastrototaro: presentazione del suo romanzo d’esordio “Note a margine del mio dolore”

ph_Francesco De Leo



Un romanzo tra memoria, dolore e identità



“Note a margine del mio dolore” racconta la storia di Eva, giovane praticante avvocata che vive a Roma e che è costretta a tornare a Bari dopo la morte della madre, Ambra, e la decisione del padre di mettere in vendita la villa di famiglia.



Il ritorno nella casa d’origine si trasforma per la protagonista in un percorso emotivo complesso: oggetti, odori e spazi riaprono continuamente il dialogo con il passato e con la figura materna. In questo contesto, Eva si trova a dover scegliere cosa conservare e cosa lasciar andare, fino a quando il ritrovamento di un diario cambia radicalmente la sua prospettiva.



Tra le pagine emergono segreti legati a una storia mai conosciuta prima, che coinvolge un uomo di nome Fabio e si intreccia con le vicende drammatiche dell’assedio di Sarajevo.



Relazioni e consapevolezze



Accanto alla protagonista si sviluppa anche il personaggio di Valentina, presenza fondamentale nel suo percorso di ricerca e rielaborazione. Tra le due donne si costruisce un legame di ascolto e supporto che diventa decisivo nell’affrontare verità familiari rimaste a lungo nascoste.



Il romanzo mette al centro il tema del dolore come elemento trasformativo: una forza capace di destabilizzare ma anche di generare consapevolezza. In particolare, emerge l’idea che la narrazione che costruiamo delle persone amate non sempre coincide con la loro reale identità.



L’autrice e il percorso letterario



Dopo la raccolta “Scatole nere” (Les Flâneurs Edizioni) e diverse pubblicazioni di racconti, Cinzia Cognetti—editor, docente di scrittura creativa e promotrice culturale barese—debutta nel romanzo con un’opera intensa e profondamente radicata nei temi della memoria, dell’identità e delle relazioni familiari.



L’incontro alle Vecchie Segherie si inserisce così in un percorso culturale che conferma la libreria biscegliese come spazio aperto alle nuove voci della narrativa contemporanea e al confronto su storie di crescita, dolore e trasformazione personale.

BISCEGLIE - Martedì 14 aprile alle ore 19:00 le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie ospiteranno la presentazione del primo romanzo di Cinzia Cognetti, “Note a margine del mio dolore”, pubblicato da HarperCollins. L’incontro sarà moderato da Mario Desiati, tra le voci più autorevoli della narrativa contemporanea italiana.L’evento si svolgerà negli spazi delle Vecchie Segherie Mastrototaro, punto di riferimento culturale della città di Bisceglie, sempre più attivo nella promozione di incontri letterari, presentazioni e dialoghi con autori.