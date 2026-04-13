Laterza, aggrediti tre agenti della Polizia Locale dopo una multa per divieto di sosta

LATERZA - Un normale controllo di routine si è trasformato in un episodio di violenza ai danni della Polizia Locale a Laterza, dove tre agenti sono stati aggrediti durante il servizio.

Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe iniziato quando gli operatori hanno elevato una sanzione per un’auto parcheggiata in divieto di sosta. Il proprietario del veicolo, un uomo di 54 anni già noto alle forze dell’ordine, avrebbe reagito in modo improvviso e violento, strappando il verbale e aggredendo fisicamente gli agenti con calci e pugni.

Nel corso dell’aggressione, anche il terzo agente intervenuto per supportare i colleghi sarebbe stato colpito. La situazione è ulteriormente degenerata quando sul posto sono arrivati alcuni familiari dell’uomo, che invece di calmare gli animi avrebbero contribuito ad alimentare la tensione, rivolgendosi contro le divise.

Il bilancio per gli agenti è di due feriti con prognosi rispettivamente di 10 e 15 giorni.

L’intervento di ulteriori pattuglie ha permesso di bloccare l’aggressore, successivamente arrestato e trasferito nel carcere di Taranto con l’accusa di violenza a pubblico ufficiale.

Dura la condanna da parte dell’amministrazione comunale, che ha ribadito la necessità del rispetto verso chi indossa una divisa e svolge un servizio pubblico per la collettività.