Coldiretti Puglia a Bari: Decaro e Paolicelli a confronto con gli agricoltori su acqua, filiere e futuro del settore

Coldiretti Puglia

Antonio Decaro

Francesco Paolicelli

BARI - Questa mattina a Bari, sul lungomare Nazario Sauro, si è svolta la manifestazione regionale organizzata da, che ha visto la partecipazione del presidente della Regione Pugliae dell’assessore regionale all’Agricoltura, in un confronto diretto con gli agricoltori del territorio.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di ascolto e confronto su alcune delle principali criticità e prospettive del comparto agricolo pugliese, a partire dal tema della crisi idrica fino allo sviluppo delle filiere produttive e alla valorizzazione delle eccellenze locali.

Nel suo intervento, Decaro ha ribadito il ruolo centrale dell’agricoltura per la Puglia, sottolineando come il settore rappresenti una componente fondamentale dell’identità territoriale e dell’economia regionale, con un’incidenza significativa sul PIL. Il presidente ha evidenziato l’impegno della Regione nel sostenere il comparto attraverso investimenti mirati, anche con l’utilizzo di risorse europee, per favorire il ricambio generazionale, la modernizzazione delle imprese e il rafforzamento delle infrastrutture idriche.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema della gestione dell’acqua, considerato strategico per la tenuta del sistema agricolo. Decaro ha richiamato le azioni in corso per ottimizzare l’utilizzo delle risorse idriche disponibili e per migliorare la capacità di accumulo e distribuzione, citando interventi su invasi e infrastrutture già esistenti e nuovi progetti di collegamento interregionale. Secondo quanto emerso, le recenti precipitazioni hanno contribuito a migliorare la disponibilità idrica, ma resta centrale la necessità di investimenti strutturali di lungo periodo.

Il presidente ha inoltre posto l’accento sul rafforzamento delle filiere agroalimentari, in particolare quelle del grano, dell’olio, del vino e del latte, evidenziando la necessità di aumentare la capacità di trasformazione interna dei prodotti agricoli, attualmente ancora limitata rispetto al potenziale regionale. L’obiettivo indicato è quello di incrementare il valore aggiunto prodotto sul territorio attraverso aggregazione, innovazione e riconoscimento della qualità certificata.

A margine dell’incontro, l’assessore Paolicelli ha ribadito l’importanza di politiche di sostegno mirate agli agricoltori che vivono esclusivamente del proprio lavoro nel settore primario, sottolineando la necessità di rafforzare la competitività delle imprese e favorire il ricambio generazionale. Ha inoltre richiamato l’attenzione sulle principali filiere in difficoltà, tra cui cerealicoltura e florovivaismo, evidenziando il lavoro dei tavoli di settore già avviati.

Un focus particolare è stato dedicato all’olivicoltura, considerata strategica non solo dal punto di vista economico, ma anche paesaggistico e turistico, grazie all’integrazione con l’oleoturismo e le attività collegate.

La manifestazione ha rappresentato un’occasione di confronto diretto tra istituzioni e mondo agricolo, con l’obiettivo condiviso di individuare soluzioni concrete per sostenere un settore che resta centrale per l’economia e la coesione territoriale della Puglia.