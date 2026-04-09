Brindisi, Nuovo Teatro Verdi: rinviato lo spettacolo 'Non so piangere a comando' di Giulia Vecchio



BRINDISI - Lo spettacolo "Non so piangere a comando" con Giulia Vecchio, in programma sabato 9 maggio al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, è rinviato a causa di sopraggiunti impegni professionali dell’attrice brindisina. La nuova data dello spettacolo sarà comunicata in occasione della presentazione della stagione artistica 2026-2027. - Lo spettacolo "Non so piangere a comando" con Giulia Vecchio, in programma sabato 9 maggio al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, è rinviato a causa di sopraggiunti impegni professionali dell’attrice brindisina. La nuova data dello spettacolo sarà comunicata in occasione della presentazione della stagione artistica 2026-2027.





Per la riprogrammazione resteranno validi abbonamenti e biglietti già in possesso. Gli abbonati e i possessori di biglietto che non intendessero utilizzare il titolo d’ingresso per la nuova data, potranno rivolgersi alla biglietteria del teatro, nei giorni e negli orari di apertura, per le modalità di recupero.





Di seguito, il messaggio che Giulia Vecchio ha voluto rivolgere al pubblico.





Care amiche e cari amici,

con grande dispiacere devo comunicarvi che lo spettacolo “Non so piangere a comando”, in cartellone il prossimo 9 maggio al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, sarà rinviato.

Per un impegno di lavoro legato alla produzione di un film, in quei giorni sarò su un set cinematografico e non potrò essere presente. Mi dispiace davvero tanto perché aspettavo questo momento con grande emozione e con il desiderio di condividerlo con voi. Salire sul palco del Nuovo Teatro Verdi, davanti al pubblico della mia città, per me ha un significato speciale e unico. Brindisi è casa mia e ci tenevo particolarmente.

Vi assicuro però che è solo un rinvio. Insieme alla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, siamo già al lavoro per trovare una nuova data nella prossima stagione, perché questo incontro è qualcosa di unico. Vi chiedo scusa per il disagio e per l’attesa. Vi abbraccio con affetto e spero di vedervi molto presto.

Il palcoscenico del Verdi deve solo aspettarmi ancora un po’.

Grazie di cuore,

Giulia Vecchio