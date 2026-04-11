Dove si pedala in Puglia: domenica 12 aprile tra Adelfia, Arnesano, Lecce e Corato

BARI - Domenica 12 aprile la Puglia si conferma protagonista del ciclismo regionale con un fitto calendario di eventi tra agonismo, amatoriale e cicloturismo, distribuiti tra Adelfia, Arnesano, Lecce e Corato.

Adelfia ospita la 72ª Coppa Maria Santissima della Stella, storica competizione juniores e under 23 valida per l’assegnazione della maglia di campione regionale FCI Puglia. La gara, organizzata dalla Polisportiva Velo Club Adelfia, prevede un percorso di 104 chilometri suddiviso in quattro giri da 26 chilometri, con partenza alle 15 da Piazza Roma e arrivo in via Santa Maria della Stella. In gara circa 120 atleti.

Ad Arnesano è invece in programma il 4° Trofeo GSC Arnesano, terza prova del Cicloamatour e valida per il Campionato Regionale Strada Master FCI Puglia. Il percorso misura 5,5 chilometri e sarà ripetuto 14 volte. Il raduno è previsto alle 7:30 a Palazzo Marchesali, con partenza alle 9:15.

A Lecce, ai campetti minori dello stadio “Via del Mare”, spazio ai più giovani con il Trofeo Bike Park Lecce dedicato alle categorie giovanissimi (G1-G6), oltre a ID e atleti paralimpici. Ritrovo alle 8:00 e gare dalle 9:30, con anche una prova promozionale aperta ai più piccoli.

Infine a Corato debutta la cicloturistica “Corato Cultivar Bellezza”, organizzata da ASD Puglia Challenge. Il percorso di 48 chilometri tra MTB e Gravel attraversa luoghi simbolici del territorio, tra natura e archeologia, con partenza alle 8:30 dalla Masseria Scannagatta e arrivo previsto intorno alle 12:00, seguito da premiazioni e rinfresco finale.

Una giornata che conferma la vitalità del movimento ciclistico pugliese, tra sport, territorio e partecipazione diffusa.