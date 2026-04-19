Elezioni bulgare, seggio aperto a Bari: 120 votanti alle ore 12
BARI - È stato allestito oggi, nella sala Tesoreria di Palazzo della Città del Comune di Bari, il seggio per le elezioni parlamentari della Bulgaria, organizzato per consentire ai cittadini bulgari presenti sul territorio di esercitare il proprio diritto di voto.
Il seggio resterà aperto fino alle ore 20. Alle 12, ultimo dato disponibile, risultano aver votato 120 persone. Oltre ai residenti, hanno potuto partecipare anche cittadini bulgari in transito o temporaneamente presenti in città.
Alla mattinata elettorale ha preso parte anche la Console onoraria della Bulgaria Anna Maria Patrizia Gadaleta.
L’iniziativa si inserisce nel quadro della collaborazione istituzionale e dell’attenzione della città di Bari verso le comunità straniere, favorendo la partecipazione democratica anche al di fuori dei confini nazionali.