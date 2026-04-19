Movida, Spina: “Grave episodio a Bisceglie, servono più controlli”

“Una serata che avrebbe dovuto essere dedicata al divertimento e alla socialità – prosegue – si è trasformata in un episodio drammatico segnato da violenza e morte, mettendo a rischio la sicurezza di centinaia di giovani presenti. È un segnale che non può essere sottovalutato”.

La consigliera sottolinea come l’episodio si inserisca in un contesto già critico: “Solo sabato, le forze dell’ordine avevano eseguito un provvedimento di sospensione della licenza nei confronti di un’attività di ristorazione nella zona del porto di Trani, dopo una violenta rissa avvenuta nel giorno di Pasqua”.

“Si tratta di segnali chiari di una crescente pressione sulla sicurezza nei luoghi della movida – aggiunge – che richiede risposte tempestive e coordinate. La priorità deve essere quella di garantire controlli più stringenti e una presenza costante delle forze dell’ordine, per prevenire episodi di violenza e contrastare ogni forma di illegalità”.

Infine, Spina esprime “pieno sostegno e ringraziamento alle forze dell’ordine e alla magistratura per il lavoro svolto e per l’impegno quotidiano nella tutela dell’ordine pubblico”, ribadendo la necessità di intensificare i controlli soprattutto in vista della stagione estiva, per garantire sicurezza ai cittadini, in particolare ai più giovani.