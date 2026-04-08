Eurojackpot, centrati due “5+2”: Finlandia e Slovacchia si dividono 10 milioni
Nessun vincitore solitario nell’ultima estrazione di Eurojackpot del 7 aprile: il jackpot da 10 milioni di euro è stato diviso tra Finlandia e Slovacchia, dove sono stati centrati due “5+2” da 5 milioni di euro ciascuno.
Oltre alle vincite principali, si registrano premi anche in altri Paesi europei. In Germania, Finlandia e Danimarca sono stati realizzati tre “5+1” da oltre 380mila euro ciascuno. Sei vincite “5+0” da circa 107mila euro sono invece state registrate tra Germania, Estonia, Svezia e Slovenia.
Per il prossimo concorso, il jackpot riparte da 10 milioni di euro.
I numeri vincenti
La combinazione estratta il 7 aprile è stata: 2, 4, 16, 23, 27
Euronumeri: 5 e 8
Come funziona Eurojackpot
Per partecipare è necessario selezionare 5 numeri da 1 a 50 e 2 Euronumeri da 1 a 12. L’estrazione si svolge due volte a settimana, il martedì e il venerdì alle ore 20.
Riscossione dei premi
Le modalità di riscossione variano in base all’importo vinto:
- fino a 520 euro: pagamento nei punti vendita autorizzati
- fino a 5.200 euro: riscossione anche nel punto vendita della giocata
- oltre 5.200 euro: pagamento presso centri abilitati o uffici Sisal
- oltre 52.000 euro: riscossione esclusivamente presso le sedi Sisal di Milano e Roma
Il concorso continua a registrare ampia partecipazione in tutta Europa, con milioni di giocatori coinvolti nei 18 Paesi aderenti.