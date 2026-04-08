Eurojackpot, centrati due “5+2”: Finlandia e Slovacchia si dividono 10 milioni

Eurojackpot

Finlandia

Slovacchia

Nessun vincitore solitario nell’ultima estrazione didel 7 aprile: il jackpot da 10 milioni di euro è stato diviso tra, dove sono stati centrati due “5+2” da 5 milioni di euro ciascuno.

Oltre alle vincite principali, si registrano premi anche in altri Paesi europei. In Germania, Finlandia e Danimarca sono stati realizzati tre “5+1” da oltre 380mila euro ciascuno. Sei vincite “5+0” da circa 107mila euro sono invece state registrate tra Germania, Estonia, Svezia e Slovenia.

Per il prossimo concorso, il jackpot riparte da 10 milioni di euro.

I numeri vincenti

La combinazione estratta il 7 aprile è stata: 2, 4, 16, 23, 27

Euronumeri: 5 e 8

Come funziona Eurojackpot

Per partecipare è necessario selezionare 5 numeri da 1 a 50 e 2 Euronumeri da 1 a 12. L’estrazione si svolge due volte a settimana, il martedì e il venerdì alle ore 20.

Riscossione dei premi

Le modalità di riscossione variano in base all’importo vinto:

fino a 520 euro: pagamento nei punti vendita autorizzati

fino a 5.200 euro: riscossione anche nel punto vendita della giocata

oltre 5.200 euro: pagamento presso centri abilitati o uffici Sisal

oltre 52.000 euro: riscossione esclusivamente presso le sedi Sisal di Milano e Roma

Il concorso continua a registrare ampia partecipazione in tutta Europa, con milioni di giocatori coinvolti nei 18 Paesi aderenti.