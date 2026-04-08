Montecarlo, Berrettini avanti per ritiro: ok Cobolli, fuori Darderi nel primo turno
matberrettini Ig
FRANCESCO LOIACONO - Buona partenza per gli italiani al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo, con risultati incoraggianti soprattutto per Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, mentre si ferma Luciano Darderi.
Berrettini approda al secondo turno grazie al ritiro dello spagnolo Roberto Bautista Agut. Il match si mette subito in discesa per l’azzurro, avanti 4-0 nel primo set, quando l’avversario è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare.
Successo in tre set per Flavio Cobolli, che supera l’argentino Francisco Comesana con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-3 al termine di una sfida combattuta e a tratti equilibrata. Una vittoria che conferma il buon momento del giovane tennista italiano.
Si ferma invece Luciano Darderi, sconfitto dal polacco Hubert Hurkacz in tre set (7-6, 5-7, 6-1), dopo un match in cui l’azzurro era riuscito a rimettere in equilibrio la sfida prima di cedere nel set decisivo.
Tra gli altri risultati di giornata, il norvegese Casper Ruud supera l’australiano Alexei Popyrin in due set (6-3, 6-4), mentre il croato Marin Cilic batte con un netto 6-1, 6-3 il kazako Aleksandr Shevchenko. Vittoria anche per l’argentino Tomas Martin Etcheverry su Grigor Dimitrov (6-4, 2-6, 6-3).
Prosegue dunque il torneo sulla terra rossa monegasca, con diversi protagonisti attesi nei prossimi turni e gli italiani pronti a giocarsi le proprie chance.