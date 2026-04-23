FdI attacca Decaro su Emiliano: “Basta con il collocamento dell’ex presidente, pensi ai problemi della Puglia”

BARI – Nuovo scontro politico in Puglia sul futuro dell’ex presidente della Regione Michele Emiliano e sul ruolo dell’attuale sindaco di Bari Antonio Decaro. Il gruppo regionale di Fratelli d’Italia interviene con una dura dichiarazione congiunta, accusando il centrosinistra di incoerenza e criticando l’ipotesi di un possibile ritorno di Emiliano in ambito istituzionale.

Nel comunicato firmato dal capogruppo Paolo Pagliaro, dalla vice capogruppo Tonia Spina e dai consiglieri regionali del partito, FdI parla apertamente di “accanimento terapeutico” e di una promessa di “discontinuità smentita nei fatti e nelle parole”.

Secondo l’opposizione, l’attenzione politica si sarebbe spostata dalle priorità dei cittadini pugliesi a dinamiche interne al Partito Democratico. In particolare, Fratelli d’Italia contesta il presunto sostegno di Decaro a iniziative che potrebbero favorire un ruolo istituzionale per l’ex governatore attraverso percorsi legati al Consiglio Superiore della Magistratura.

“Decaro ora basta – si legge nella nota – si occupi dei pugliesi e non del collocamento dell’ex presidente”. Il gruppo regionale definisce la vicenda una “vertenza occupazionale” che distoglierebbe l’attenzione dai problemi della sanità e delle politiche regionali.

Nel documento non mancano riferimenti alle precedenti amministrazioni regionali e alla gestione di dossier complessi come quello dell’ex Ilva, con accuse di promesse non mantenute e risultati parziali.

FdI chiude il proprio intervento con un invito diretto a Decaro a concentrarsi sulle emergenze della Puglia, sottolineando come le “questioni interne ai partiti” non debbano ricadere sui cittadini.

Lo scontro si inserisce in un clima politico già acceso in vista delle prossime scadenze amministrative, con il centrodestra che continua a contestare la gestione del centrosinistra in Regione e il ruolo delle principali figure politiche pugliesi degli ultimi anni.