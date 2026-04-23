Bari, al via la stagione 2026 di Marèa: inaugurazione il 25 aprile tra musica, food e mare

BARI - Sabato 25 aprile 2026 prende ufficialmente il via la nuova stagione di Marèa, la struttura sul litorale barese che inaugura l’estate con una giornata di festa tra concerti, DJ set e proposte gastronomiche.

La location, situata in via Alfredo Giovine a Bari, si presenta per il 2026 con un progetto rinnovato che punta a coniugare intrattenimento, relax e valorizzazione della costa cittadina, inserendosi nel più ampio programma di riqualificazione delle aree demaniali promosso dal Comune.

Una giornata tra live e DJ set

L’evento inaugurale partirà alle 10:00 con ingresso libero e proporrà un programma musicale lungo tutta la giornata. In mattinata è previsto il live dei The Good Ole Boys, band rock’n’roll attiva da oltre 15 anni con un repertorio che spazia dai grandi classici anni ’50 e ’60.

Nel pomeriggio spazio al DJ set di Carlo Chicco, con una selezione in vinile dedicata alla musica anni ’80, tra new wave, post-punk e synthpop.

Food e nuove aree sul mare

La struttura punta anche su un’offerta gastronomica ampliata con quattro chioschi tematici dedicati a pizza, carne alla brace, caffetteria e cucina di mare. Tra le proposte figurano pizzeria, braceria, gelateria e un punto dedicato a vini e crudi di mare.

Marèa dispone inoltre di solarium in legno, area giochi per bambini, ampio parcheggio e spazi pensati per eventi musicali dal tramonto fino a tarda sera.

Un nuovo modello di costa urbana

Il progetto nasce nell’ambito delle iniziative di rilancio del litorale cittadino e richiama l’esperienza di gestione di altre aree balneari urbane già valorizzate negli ultimi anni.

L’obiettivo dichiarato è quello di proporre un modello di fruizione del mare che unisca intrattenimento, accessibilità e servizi, contribuendo alla nuova stagione della movida barese.