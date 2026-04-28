FIDAL Puglia: 120 mila euro dalla Regione per “Correre Puglia 2026”

BARI - La FIDAL Puglia esprime soddisfazione per l’approvazione, da parte della Regione Puglia, dell’Avviso pubblico “Correre Puglia 2026”, misura destinata a sostenere il movimento podistico regionale e l’organizzazione delle manifestazioni sul territorio.

L’iniziativa prevede uno stanziamento complessivo di 120 mila euro ed è rivolta a società e associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali e paralimpiche operanti in Puglia, oltre alle associazioni di promozione sociale. Il contributo riguarda le gare podistiche svolte o programmate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.

Nel dettaglio, è previsto un contributo massimo di 2.000 euro per le competizioni inserite nel calendario ufficiale della 39ª edizione del Corripuglia 2026, mentre per le altre manifestazioni presenti nel calendario FIDAL Puglia 2026 il tetto massimo sarà di 1.000 euro.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 12 del 28 aprile 2026 fino alle ore 11:59 del 30 settembre 2026. Le richieste saranno esaminate con procedura a sportello, seguendo l’ordine cronologico di arrivo, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

«Si tratta di un intervento concreto e significativo – dichiara il presidente della FIDAL Puglia, Eusebio Haliti – che riconosce il valore sociale, sportivo e promozionale dell’atletica leggera sul territorio. Il sostegno alle gare podistiche rappresenta un incentivo fondamentale per le nostre società, impegnate ogni giorno nella diffusione della cultura dello sport e dei corretti stili di vita».

«La collaborazione con la Regione Puglia – aggiunge Haliti – si conferma un elemento chiave per la crescita del movimento, consentendo di rafforzare l’organizzazione degli eventi e di valorizzare ulteriormente il circuito Corripuglia, punto di riferimento per migliaia di praticanti».

FIDAL Puglia invita tutte le realtà interessate a consultare l’avviso completo e a presentare domanda nei termini previsti.