Cerignola, pari e Play Off: 2-2 col Benevento al “Vigorito”, ora sfida al Crotone
FRANCESCO LOIACONO - Il Cerignola chiude la stagione regolare con un pareggio esterno e stacca il pass per i Play Off. Nella trentottesima giornata del girone C di Serie C, la formazione pugliese impatta 2-2 contro il Benevento allo stadio “Vigorito”, al termine di una gara equilibrata e combattuta.
Nel primo tempo parte meglio il Benevento, che già al 4’ sfiora il vantaggio con Tumminello. Il Cerignola risponde al 25’ con Paolucci, vicino al gol dopo una buona iniziativa offensiva. Un minuto più tardi i campani sbloccano il risultato: al 26’ Mignani trova la deviazione vincente di destro e porta avanti i padroni di casa.
La reazione degli ospiti arriva al 35’, quando Gambale ristabilisce la parità con una girata mancina su assist di Todisco, firmando l’1-1 con cui si chiude la prima frazione.
Nella ripresa il Benevento torna avanti al 7’ grazie a Lamesta, che conclude con un preciso rasoterra di destro. Il Cerignola non si arrende e continua a cercare il pareggio. Al 16’ Russo va vicino al gol, sfiorando la rete del nuovo equilibrio.
Il definitivo 2-2 arriva al 33’: ancora protagonista Gambale, che realizza la sua doppietta personale con un diagonale di sinistro su cross di Paolucci.
Con questo punto il Cerignola conclude la fase regolare del campionato al nono posto con 54 punti. I gialloblù accedono così ai Play Off promozione per la Serie B e nel primo turno affronteranno il Crotone domenica 3 maggio alle ore 20 allo stadio “Scida”.