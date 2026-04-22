Foggia: il 25 aprile allo Slow Park tra magia, stupore e giochi di strada

FOGGIA - Il 25 aprile allo “Slow Park” di Foggia tra giochi di strada e momenti di magia. Una giornata da vivere all’insegna del divertimento, della scoperta e della condivisione organizzata dal consorzio di cooperative sociali Oltre che gestisce la struttura di proprietà comunale in viale Manfredi, in adiacenza al Nodo Intermodale della stazione di Foggia. L’iniziativa è in programma sabato 25 aprile 2026, giorno in cui si celebra la Liberazione d’Italia dall’occupazione nazista e dal fascismo, con momenti dedicati a piccoli e grandi che potranno vivere una serie di esperienze nello spazio il cui logo è ispirato alla chiocciola, simbolo per eccellenza di vita lenta e tranquillità, con l’idea di invitare la comunità a riappropriarsi del proprio tempo per vivere relazioni sociali, conoscere meglio sé stessi, riscoprire prodotti a km 0.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Foggia e la partecipazione a tutte le attività è gratuita. Si comincia la mattina alle ore 11.00 con i “Giochi di strada per bambini”, un evento pensato per far riscoprire il piacere del gioco semplice e condiviso. Un percorso a tappe con postazioni guidate da operatori che accompagnerà famiglie e piccoli in un viaggio tra i giochi di una volta: dalla trottola al bowling con i barattoli, dal tiro dei tappi al Forza 4 gigante. Si prosegue poi alle ore 18.00 con “Il tramonto delle meraviglie”, a cura dell’illusionista-fantasista Alexis Arts. Sarà un’occasione per vivere momenti di magia e stupore per immergersi in un’esperienza interattiva in cui lo stupore incontra l’atmosfera suggestiva del tramonto, trasformando il tempo in magia. Un format che fonde arte, illusionismo e narrazione in un viaggio emozionale, dove il pubblico diventa protagonista della meraviglia.

Anche attraverso questi momenti lo “Slow Park” vuole contribuire alla rigenerazione sociale, culturale e urbana della comunità e, in modo particolare, del quartiere ferrovia. E la presenza dei chioschi contribuisce a guidare visitatori e visitatrici nel degustare con lentezza le eccellenze tipiche del nostro territorio grazie alla presenza di: pizzeria “Papille in Slow”, friggitoria “Morsi”, taglieria “La taglieria”, enoteca “Atzori Wine. Un mondo divino”, aperitiveria “centonove/novantasei”, braceria “Binario 6”, cocktail bar “Maui Tiki Bar” ed altre realtà in arrivo, come il Bar; più un’ampia area in cui ospitare eventi, un parco giochi senza barriere, un’area dog.Lo “Slow Park” è aperto tutti i giorni della settimana dalle ore 10 alle 24.