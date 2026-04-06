Frana sulla SP 129, cantieri operativi dall’alba: prove di carico già domani

In queste ore le squadre hanno già completato una prima fase cruciale, ripulendo l’area e riportando alla luce la cunetta originale, elemento fondamentale per consentire il corretto deflusso delle acque e preparare il terreno agli interventi successivi.

Il cronoprogramma prosegue ora con la realizzazione della massicciata di base, necessaria per ampliare la carreggiata e ripristinare condizioni di sicurezza per la circolazione. Il tratto sarà poi rifinito con materiali stabilizzati e idonei a garantire la tenuta del fondo stradale. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: completare gli interventi principali entro la giornata di domani e avviare subito le prove di carico per verificare la stabilità della strada.

Parallelamente, nella stessa giornata, il Vigili del Fuoco opera in sinergia con l’Esercito per la gestione dell’emergenza, nell’ambito del coordinamento della Protezione Civile. Le attività sono rivolte sia alla messa in sicurezza delle aree coinvolte sia all’assistenza alla popolazione.

Le squadre, impegnate senza sosta, lavorano su più fronti: tecnico e operativo da un lato, sociale e di supporto ai cittadini dall’altro, con l’obiettivo di favorire un rapido ritorno alla normalità.

A fare il punto è il sindaco di Roseto Valfortore, Lucilla Parisi:

“Stiamo vivendo giorni difficili, ma la macchina dei soccorsi sta dimostrando una straordinaria efficienza. Voglio ringraziare l’Esercito, i Vigili del Fuoco e tutti gli operatori impegnati sul campo per il lavoro instancabile che stanno portando avanti. L’obiettivo è chiaro: restituire quanto prima una viabilità sicura alla nostra comunità. Roseto è forte e, ancora una volta, saprà rialzarsi.”

La situazione resta sotto costante monitoraggio e nelle prossime ore sono attesi nuovi aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori e sulle condizioni della viabilità. (Antonio Pastore)