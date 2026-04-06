Serie B, il Bari supera il Modena 3-1 al San Nicola
FRANCESCO LOIACONO - Vittoria convincente per il SSC Bari, che batte 3-1 il Modena FC allo Stadio San Nicola nella 33ª giornata di Serie B.
La partita si accende fin dai primi minuti. Al 5’ Rao prova la conclusione di destro senza trovare lo specchio della porta, mentre al 9’ è Gliozzi a rendersi pericoloso per il Modena. Al 14’ il Bari sfiora il vantaggio con Odenthal, che di testa colpisce il palo.
Il risultato si sblocca al 22’: calcio di rigore per i padroni di casa dopo un fallo di Naife su Rao. Dal dischetto Moncini non sbaglia e porta avanti il Bari. I biancorossi trovano il raddoppio al 31’, grazie a un’autorete di Adorni che, nel tentativo di anticipare Moncini, devia il pallone nella propria porta.
Il Bari continua a spingere: al 34’ Piscopo sfiora il gol, mentre al 37’ è ancora Adorni, stavolta nella porta giusta, a colpire il palo per il Modena.
Nella ripresa il Modena prova a rientrare in partita e al 17’ Santoro va vicino alla rete. Ma al 35’ il Bari chiude definitivamente i conti: Cuni, su assist di Dorval, firma il 3-0 con un preciso tocco di destro.
Nel finale, al 45’, il Modena accorcia le distanze con Ambrosino, che segna di testa su cross di Bayuku, fissando il risultato sul 3-1.
Con questo successo il Bari conquista tre punti importanti. Nella prossima giornata, la 34ª di Serie B, i pugliesi affronteranno il AC Monza sabato 11 aprile alle 19:30 all’“U-Power Stadium”.